Türkiye Oscar’a ‘Kerr’i gönderecek

95’inci Akademi Ödülleri (Oscar) için Türkiye’nin ‘En İyi Uluslararası Film’ adayı Tayfun Pirselimoğlu’nun yönettiği ‘Kerr’ filmi oldu.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

12 Mart 2023’te düzenlenecek ödül töreni için Oscar’a aday adayı olarak gösterilecek sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 15 kişilik seçici kurul tarafından belirlendi.

Sinema yazarı Halil İbrahim Sağlam’ın paylaştığı bilgiye göre bu sene Oscar’a Türkiye’nin ‘En İyi Uluslarası Film’ adayı olarak gönderilecek film yapımcılığını Vildan Erşen’in, yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu’nun yaptığı ‘Kerr’ olacak.

Türkiye'nin bu yılki Oscar aday adayı Kerr seçilmiş. Aday olma ihtimali yok. Akademi filmi sonuna kadar bitiremeyebilir. Kurak Günler seçilse muhtemelen o da aday olamazdı, istediği yurt dışı başarılarına ulaşamadı. Şansı en yüksek film Klondike'dı ama Ukrayna'ya kaptırdık. pic.twitter.com/o0yINMr3p3 — Halil İbrahim Sağlam (@ibodirector) September 10, 2022

Filmin Konusu

Erdem Şenocak, Jale Arıkan, Rıza Akın’ın rol aldığı film Can’ın, yaşlı babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete tanık olması üzerinden gelişen olayları anlatıyor:

“Genç bir adam olan Can, babasının cenazesi için kasabaya geldiğinde kendisini beklenmedik durumların içinde bulur. Bir cinayete tanık olan Can, kendisini umursamayıp sakince olay yerinden ayrılan katil ile ilgili bildiklerini polislere anlatır. İfade vermesinin ardından polisler Can’ın kasabadan ayrılmasına izin vermez. Kasabada zaman geçirdikçe babasının tuhaf arkadaşlarıyla tanışmaya başlayan Can, bir gün ölen babasının terzi dükkanında katille yeniden karşılaşır. Büyük bir korkuya kapılan Can, bilinmeyen bir suçla itham edildiğini öğrendiğinde artık kasabadan kaçmaya karar verir. Ancak bu sırada ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilir.”