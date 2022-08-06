Türkiye’nin Oscar aday adayı için başvurular başlıyor 

95’inci Akademi Ödülleri için Türkiye’nin ‘En İyi Uluslararası Film’ adayı seçim takvimi açıklandı.

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12 Mart 2023’te düzenlencek ödül töreni için Oscar’a aday adayı olarak gösterilecek filme, Sanatsal Etkinlikler Komisyonu (SEK) koordinasyonunda; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan ve ‘Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliği’ adı verilen 16 kişilik seçici kurul karar veriyor. Her kurum, seçici kurula bir üye gönderiyor.

AA’nın aktardığına göre; seçici kurul tarafından değerlendirilecek filmlerin başvuru formu ve şifreli online izleme linkinin ya da 16 adet dijital (DVD ya da harici bellek) kopyasının 22 Ağustos 2022 pazartesi günü mesai bitimine kadar TESİYAP ofisine ulaştırılması gerekiyor.

Başvuran filmlerin yapımcıları, seçici kurul üyeleri için 5 Eylül 2022 gününe kadar ayrıca özel gösterimler organize edebilecek.

1 Ocak 2022 – 30 Kasım 2022 arası ticari gösterime çıkmış/çıkacak olan filmler aday gösterilebilirken, Akademi Ödülleri kuralları gereğince filmin, ticari amaçlı olarak birbirini takip eden şekilde en az yedi gün süre ile gösteriminin yapılması gerekiyor.

SEK, Oscar’da, En İyi Uluslararası Film Dalı’nda Türkiye’yi temsil edecek adayı adayını en geç Eylül ayı içinde açıklayacak.

Başvuru formu www.sek.org.tr adresinden indirilebilecek.