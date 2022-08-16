Akademi, Marlon Brando’nun ödülünü reddetmek için gittiği Oscar töreninde yuhalanan oyuncu Littlefeather’dan özür diledi

ABD’de, Oscarları dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 1973’teki ödül töreninde sahnede yuhalanan Sacheen Littlefeather’dan özür diledi.

Fotoğraf: news.postuszero.com

Aktivist ve oyuncu Littlefeather, 1973 yılında, canlı yayınlanan törene ABD’li oyuncu Marlon Brando’nun kazandığı Oscar ödülünü reddetmek için çıkmıştı. ‘The Godfather’ (Baba) filmindeki performansıyla ödüle layık görülen Brando’nun reddetme gerekçesi ABD film endüstrisinde Amerikan yerlilerinin temsil edilmemesiydi. Brando’nun kendi yerine gönderdiği Littlefeather yuhalanmıştı. Salonu güvenlik eşliğinde terk ederken incitici ifadelere maruz kalmıştı.

Marlon Brando daha uzun bir konuşma hazırlamış ancak o, 60 saniyeyi aşmaması konusunda uyarılmış, konuşmayı kısa tutmuştu.

Sacheen Littlefeather

Akademinin eski başkanı David Rubin, o zaman 26 yaşında olan Littlefeather’ın konuşması sonrasında ‘mazur görülemeyecek ve haksız bir tacize’ uğradığını belirttiği bir mektup yolladı. İçeriği dün açıklanan mektupta, ‘Littlefeather’ın konuşmasının saygı ve insan onurunun gerekliliği ve önemini anımsatmaya devam ettiği’ belirtti.

Konuşması, TV’den yayınlanan bir Oscar törenindeki ilk siyasi açıklama olarak değerlendirilen Littlefeather Hollywood Reporter’a konuştu: ”Bunları duyacağımı hiç düşünmezdim. Biz sabırlı insanlarız. Sadece 50 yıl kadar geçti üzerinden. Bu bizim ayakta kalma metodumuz.”

Littlefeather, BBC’ye verdiği bir röportajda 85 milyon kişinin izlediği törendeki tutumunun oyunculuk kariyerinde yükselmesini sağlamak için olduğunu öne sürenlerin kendisine büyük haksızlık ettiğini söylemişti.