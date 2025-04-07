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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye'nin kredi risk primi bir buçuk yılın zirvesinde

Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primleri (CDS) 372 baz puanı test ederek Kasım 2023’ten bu yana en yüksek noktayı gördü.

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Yeni haftaya Borsa İstanbul sert düşüşle başladı, Türkiye’nin risk primi de yukarı yönlü hareket etti.


Bloomberg HT‘nin aktardığına göre haftanın ilk işlem gününde Türkiye’nin beş yıllık CDS’leri 372 baz puanı gördü. Böylelikle Türkiye’nin risk primi Kasım 2023’ten bu yana en yüksek noktaya çıktı.

19 Mart’tan sonra Türkiye’nin risk primi yükselmiş ve 300 baz puanın üzerinde seyretmişti.

Küresel piyasalardaki gelişmeler de risk primini baskıladı.

‘Dört büyük çöküşten biri’

ABD’nin eski hazine bakanı Larry Summers, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri dört büyük ekonomik çöküş olduğunu söyledi. Summers başta geçen haftaki kayıpları, 1987 piyasa çöküşü, 2008 finansal krizi ve Covid pandemisinden sonra dördüncü sıraya koydu.

‘Ekonomik nükleer kışa doğru’

Yatırım şirketi Pershing Square’in kurucusu Bill Ackman da X’ten şu açıklamayı yaptı: “Başkanın pazartesi günü bir mola verme ve adil olmayan bir tarife sistemini düzeltmek için zaman kazanma fırsatı var. Alternatif olarak, kendi kendimizin neden olduğu ekonomik bir nükleer kışa doğru gidiyoruz.”

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