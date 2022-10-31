Türkiye’nin BM temsilcisi: Denetim için bekleyen tahıl gemileri risk oluşturuyor

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Rusya’nın tahıl anlaşmasını askıya almasının ardından, İstanbul Boğazı’nda denetim için bekleyen tahıl gemilerinin ‘seyir riski oluşturduğunu’ söyledi.

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Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden Ukrayna’nın ihracatı, Rusya’nın şubatta başlattığı işgal nedeniyle durmuştu. İşgal altındaki Ukrayna limanlarında hububat ihracının tekrar başlamasına imkan veren tahıl koridoru anlaşması temmuzda BM ve Türkiye’nin arabuluculuğuyla imzalanmıştı.

Rusya’ysa kendi tahıl ve gübresini ihraç etme konusunda teminat elde etmişti. Ancak, hala gıda ve gübre ihraç edemediği için şikayetlerini dile getirmişti.

Rusya daha sonra da, ‘Britanyalı uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği‘ni öne sürerek anlaşmayı askıya almıştı.

Konuya dair BM Güvenlik Konseyi’nde konuşan Feridun Sinirlioğlu, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin bir başarı olduğunu ve devam etmesi gerektiğini söyledi.

‘Yüklü 97 gemi var’

AA’nın haberine göre Sinirlioğlu, anlaşma sayesinde BM Dünya Gıda Programının bazı ülkelere kıtlık başlamadan müdahale edebildiğini, Afganistan’dan Etiyopya’ya, Somali’den Yemen’e dünyanın dört bir yanında çocukların Karadeniz Tahıl Girişimi’nden faydalandığını aktardı.

Kış yaklaşırken anlaşma sayesinde tahıl ve gıda ihracatına daha fazla ihtiyaç duyulacağına işaret eden Sinirlioğlu, gıda fiyatlarının artmasının yüksek enflasyon nedeniyle halihazırda zor durumda olanları daha fazla etkileyeceğini söyledi.

Sinirlioğlu, “Bu sabah yerel saat itibariyle İstanbul çevresinde denetim için bekleyen yüklü 97 gemi ve gelen 15 gemi var. İstanbul Boğazı çevresinde demirleyen gemiler seyir riski oluşturuyor” diyerek gemilerin hareket edebilmesi için Türkiye’nin BM’yle çalıştıklarını söyledi.