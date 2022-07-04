Türkiye, Haiti devlet başkanı suikastının zanlısını iade etmedi

Türkiye, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastına karıştığı iddiasıyla aranan Samir Handal’ın iade edilmesi talebini reddetti. Moise, Temmuz 2021’de suikast sonucu öldürülmüştü.
Suikastın zanlılarından Handal, geçen kasımda ABD’den Ürdün’e gitmek için Türkiye’de aktarma yaparken Interpol’ün kırmızı bülteniyle İstanbul’da gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.
Mahkemenni Haiti’nin iade talebini reddettiği bildirildi.
Moise, geçen yıl evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Haiti polisi, geçen sene, Moise’ye suikast düzenleyen çoğunluğu eski Kolombiyalı askerlerden oluşan ağır silahlı bir ekibin yakalandığını duyurmuştu.