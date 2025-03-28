TÜRK-İş: Açlık sınırı 23 bin 615 lira

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş) martta dört kişilik aile için açlık sınırını 23 bin 615 lira, yoksulluk sınırını 76 bin 922 da lira olarak hesapladı.

2025 için asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti.

Türk-İş’in ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Mart 2025 sonuçlarına göre dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden ‘açlık sınırı’ 23 bin 615 lira.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen ‘yoksulluk sınırı’ysa 76 bin 922 lira.

Araştırmaya göre bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ aylık 30 bin 617 lira.

Ankara’da yaşayan dört kişilik ailenin asgari gıda harcaması bir önceki aya göre yüzde 1,25 arttı.