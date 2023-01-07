TTB: Serbest hekimler yönetmeliği yumuşatıldı ama temel sorun çözülmedi

Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik sonucu muayenehane hekimlerinin özel hastane ve tıp merkezlerinde hasta tedavi etmelerini kısıtlayan düzenleme, yürürlüğe gireceği bugün değiştirildi.

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6 Ekim’de yayınlanan hekimlerin serbest çalışma, hastaların ise hekim seçme özgürlüğünü engelleyen iki yönetmelikteki değişiklikler 7 Ocak’tan itibaren uygulanacaktı. Değişiklikler herhangi bir kamu, özel ya da üniversite hastanesinin kadrosunda yer almayan, muayenehanesinde serbest çalışan, büyük çoğunluğu cerrah yaklaşık 7 bin (4 bini İstanbul’da) hekimi kapsıyordu.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan son yönetmelikle ilgili açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) yeni düzenlemenin kısmen bir rahatlama sağlamış gibi görünse de temel sorunu çözmediğini söyledi. Son düzenlemede, serbest çalışan hekimlerden, hastalarının tüm sağlık verilerini kimlikleri ‘açık şekilde’ Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemi’ne (MBYS) yüklemesi konusunda değişiklik yapılmadı.

6 Ekim 2022 tarihli yönetmelikten farklı olarak bu kez muayenehane hekimlerinin özel hastane veya tıp merkezinde hasta tedavi edebilmesi için:

*Hastane ve tıp merkezinde boş kadro şartı aranmayacak, ancak ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastane ve tıp merkezi ile yıllık sözleşme yapılacak,

*Bu kez sadece branş bazında kadrolara bakılacak; özel hastane/tıp merkezi ilgili branştaki toplam kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimle sözleşme yapabilecek (örneğin beş genel cerrahi kadrosu olan bir hastanede sadece bir genel cerrah sözleşme yapma imkanı bulabilecek, iki genel cerrah ile sözleşme yapılabilmesi için bu branştaki hekim sayısının yine en az altı olması gerekecek),

*Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce muayenehanesi bulunan hekimler, sözleşme yapacakları hastanelerin sadece birinde bu kadro sınırlamasından muaf tutulacak, yeni açacak olanların ise son derece kısıtlı bu imkandan dahi yararlanması söz konusu olamayacak,

*60 yaş üstü hekimler, sözleşme yaptığı hastanelerin sadece birinde bu kadro sınırlamasından muaf olacak,

*Hekimin hastasına öngörülen müdahalenin sözleşme imzaladığı hastanede yapılamadığı durumlarda hekimin istediği başka bir hastanede bu işlemin yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vaka bazlı özel izin alınması gerekecek.

Hekimler, 8 Ocak’ta İstanbul Kadıköy İskele Meydanı’nda yönetmelik değişikliklerini protesto etmek için buluşacak.

İstanbul’da yarın ‘Hekim Buluşması’ var

Yarın planlandığı gibi 12.00’de İstanbul Kadıköy’de yönetmelik protesto edilecek. Hekimler beyaz önlükleri ve siyah atkılarıyla ‘Hekim Buluşması’ yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlıktan önce Özel Medipol Hastaneleri’nin kurucusu ve yöneticisiydi. Hekimler bu nedenle yeni düzenlemelere ‘Medipol Yönetmeliği’ diyor.