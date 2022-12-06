Serbest çalışan hekimler Koca’nın geri adım atmasını bekliyor

Hekimlerin serbest çalışmasını kısıtlayan yönetmelik değişikliğine tepkiler sürüyor. Yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı 6 Ekim’den beri uzmanlık dernekleri, meslek odaları ve hekimler itirazlarını ısrarla yapıyor. Ancak Sağlık Bakanlığı henüz geri adım atmadı. Yönetmelik geri çekilmezse 7 bin muayene hekiminden sadece 500’ü hastanelerle sözleşme yapabilecek.

Fotoğraf: AA

Bakanlık ocakta yürürlüğe girecek yönetmelikle, serbest çalışmayı tercih eden hekimlerin istedikleri hastanede ameliyatlarının, doğum yaptırmalarının, hasta yatırmalarının önünü kesiyor. Hastaların da hekim seçme özgürlüğünü engelliyor.

Resmi Gazete’de 6 Ekim 2022’de yayımlanan yönetmelikteki değişiklik şöyleydi: “Muayenehanesi bulunan hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ve ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde tıp merkezlerinde yapabilirler. Tıp merkezlerinin boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda, ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının yüzde 15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilir. Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamaz.”

Bu düzenlemenin pratikteki anlamı, 4 bini İstanbul’da olmak üzere yaklaşık 7 bin muayenehane hekiminden ancak 500’ü hastanelerle sözleşme imzalayabilecek Geride kalanlar ya sadece hasta muayene edecek. Hastane gerektiren herhangi bir işlem ya da yatış yaptıramayacak. Özellikle cerrahi branşlar büyük sıkıntı çekecek.

Uzmanlık dernekleri 12 Kasım’da Ankara’da bir araya gelmiş, ortak deklarasyon yayınlamış, düzenlemenin anayasaya, kanunlara ve hukukun temel ilkelerine aykırı olduğunu bir kez daha söylemişti. 45 uzmanlık derneği bu kez İstanbul’da Muayenehaneler Derneği’nin ev sahipliğinde basın toplantısında düzenlendi.

Muayenehaneler Derneği Başkanı Doç. Dr. Cihangir Çakıcı düzenlemenin anayasa, kanunlar ve hukukun temel ilkeleriyle ters düştüğünü söyledi ve hukuki olarak itiraz edeceklerini ekledi: “Bu durum, sağlık sektörü içinde çıkmazları beraberinde getirecek. Hekimlerin bağımsız çalışma, hastaların hekim ve sağlık kuruluşu seçme hakkı ellerinden alındığı gibi küçük ve orta ölçekli hastaneler için de kısa vadede sıkıntılı süreçlerin başlayacağı aşikar. Yönetmelik muayenehanesi olan 7 bin doktoru sistem dışına itiyor. Ürettikleri sağlık hizmeti ve yarattıkları istihdamın engelleniyor, nitelikli insan gücünün devre dışı bırakılıyor, iş gücü göçünün artmasına zemin yaratıyor. Sağlık turizmi de zarar görecek.”

Denetim ihtiyacı varsa bu görev bakanlığın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenlemeye gerekçe olarak sağlık turizmi için gelenlerin kayıt altına alınmasını göstermişti. Bakanlığın gerekli denetimlerin yapılması için birimleri bulunduğunu belirten Çakıcı, şöyle devam etti:

“Düzenlemenin dayandırıldığı gerekçe sistemi değiştirmeyle değil, denetlemeyle çözüm bulur. Bu noktada muayenehane doktorları yasalara uygun olarak görevlerini yerine getiriyor. Yaptıkları tüm operasyonlar hastaneler tarafından her ay sağlık müdürlüklerine ve her yıl vergi daireleri müdürlüklerine bildiriliyor. Başka aksaklıkların tespiti halinde sorunun giderilmesi için bakanlığa bağlı tüm birimlerin işlerini kolaylaştıracak anayasa ve yasalara uygun çözüm önerileriyle masaya oturmaya da hazırız.”

‘Kamunun hekim açığını kapamak için yapıldı‘

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nden Dr. Hüseyin Güner ise şöyle konuştu:

“Geçmişte kamuda ücretli çalışan doktorlar yarı zamanlı devlette ve yarı zamanlı özel muayenehanesinde çalışabiliyordu. Böylece az sayıda hekim olmasına rağmen hem kamusal hem de özel sağlık hizmetleri aksamadan devam ediyordu. Önce hekimler tercih yapmaya zorlandı ve muayenehanelerini kapatmadan kamuda çalışamayacakları söylendi. Bir gurup hekim muayenehaneleri tercih ederek kazanılmış kamusal kurumda çalışma hakkından vazgeçti.

Diğerleri kamuda tam zamanlı çalışmaya geçerek kazanılmış muayenehane hakkından vazgeçti. Bu tercih gönüllü olmadı, zorunlu oldu. Bu uygulama sonuç vermedi ve zamanla hekim açığı hızla arttı. Daha az sayıda hekimle daha nitelikli sağlık hizmeti verirken bugün, daha fazla hekimle daha niteliksiz hizmet üretiyoruz. Düzenlemenin, kamusal hekim açığını kapatmak ve hekimleri kamuda çalışmaya zorlamak için yapıldığını düşünüyoruz. Oysa bizler zaten yarı zamanlı kamu hizmetine seve seve destek veririz. Ve bu açığı kapatırız. Ama bizden görüş istenmiyor.”

Toplantıya Muayenehaneler Derneği, Türk Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Türk Üroloji Derneği, Türk Üroonkoloji Derneği, Türk Radyoloji Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Diyabet, Obezite ve Beslenme Derneği, Fıtık Derneği, Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği, Rejyonel Anestezi Derneği, Resüsitasyon Derneği, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Bariatrik Metabolik Cerrahi Derneği, Cerrahi Onkoloji Derneği, Endokrin Cerrahisi Derneği, Kontinans Derneği, Türk Algoloji Derneği, Pediatrik Üroloji Derneği, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Endokrinolojide Diyalog Derneği, Türk Nöroşirürji Derneği, Kalça Diz Artroplasti Derneği, Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği, Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu, Türk Cerrahi Derneği, Türk El ve üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği, İşyeri Hekimleri Derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Dermatoloji Derneği, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Türk Ostomi Cerrahisi Derneği, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği ,Türk Pediatri Kurumu Derneği, Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Nöroloji Derneği, Türk Oftalmoloji Derneği, Türk Oftalmoloji Derneği, Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği ve Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği destek verdi.