Hekimlerden ‘Medipol Yönetmeliği’ne karşı büyük buluşma

Hekimler, 8 Ocak’ta İstanbul Kadıköy İskele Meydanı’nda yönetmelik değişikliklerini protesto etmek için buluşacak.

İstanbul Tabip Odası hekimleri, beyaz önlükleri giyerek ve siyah atkılar takarak, ‘Medipol Yönetmeliği‘ olarak isimlendirilen düzenlemeye karşı pazar günü saat 12.00’deki ‘Hekim Buluşması‘na davet etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlıktan önce Özel Medipol Hastaneleri’nin kurucusu ve yöneticisiydi. Hekimler bu nedenle yeni düzenlemelere ‘Medipol Yönetmeliği‘ diyor.

Özel Hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları yönetmeliklerindeki değişiklikler, hekimlerin serbest çalışma, hastalarınsa hekim seçme özgürlüğünü engelliyor. Yönetmelik muayenehanesinde serbest çalışan, büyük çoğunluğu cerrah yaklaşık 7 bin (4 bini İstanbul’da) hekimi ve hastalarını kapsıyor. Yönetmeliklere göre, serbest çalışan hekimlerin sadece 500’ü ameliyatları ve yatırarak hasta takipleri için hastanelerle sözleşme yapabilecek. Diğerlerinin hastanelerdeki doğumlara girmeleri, ameliyatlarını yapmaları, hastalarını yatırarak takip etmeleri ve benzeri tüm işlemleri engelleniyor. Ayrıca serbest çalışan hekimlerden, hastalarının tüm sağlık verilerini kimlikleri ‘açık şekilde’ Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemi’ne (MBYS) yüklemesi isteniyor.

Odanın açıklamasında, söz konusu düzenlemelerin hekimleri, uluslararası tekelci sağlık sermayesi ve müteahhit şehir hastanesi patronlarının boyunduruğunda çalışmak zorunda bırakacağı ve hak kaybına uğratacağı belirtildi.

Bir yandan hukuki mücadelenin de sürdüğünü belirten odadan hekimlere yapılan çağrıda şunlar kaydedildi:

“Tüm hekimlerin mesleki bağımsızlığını, serbest meslek hakkımızı, hastalarımızın hekim seçme özgürlüğünü, tıp öğrencilerinin ve tıp mesleğini seçecek olan gelecek nesillerin mesleki bağımsızlığına sahip çıkmak ve sesimizi duymayanlara, duymak istemeyenlere her şeye rağmen burada ve bu topraklarda hekimlik yapmaya devam edeceğimizi bir kez daha bildirmek için beyaz önlüklerimizle ve siyah atkılarımızla sizleri, çalışanlarınızı, aileleriniz ve hastalarınızla birlikte bekliyoruz.”