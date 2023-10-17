TTB Gazze’deki hastane saldırısını lanetledi

Türk Tabipler Birliği (TTB), İsrail’in Gazze’deki hastane saldırısını lanetleyerek, Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Tabipler Birliği’ni göreve çağırdı.

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladığını ve en az 500 kişinin öldüğünü duyurdu.

İsrail, saldırının sorumluluğunu reddederek bölgedeki silahlı güçleri suçladı. Saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor.

TTB de sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, İsrail’in ‘Hamas saldırısını fırsat bilip işgali tamamına erdirmeyi hedeflediğini’ kaydetti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sağlık kurumlarının açıkça hedef alınarak vurulmasını, çok sayıda sağlık emekçisinin, hastanın ve sivilin katledilmesini lanetliyoruz. Uluslararası belgeler ışığında Birleşmiş Milletler ve Dünya Tabipler Birliği’ni göreve çağırıyoruz. Bir kez daha söylüyoruz, ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur.’ İnsanlığa karşı işlenen suçların karşısında durun, durdurun. Barış, hemen şimdi. Tüm sağlık kurumlarında yakalarımıza siyah kurdele takıyor, kapı ve pencerelerimize bağladığımız kurdelelerle insanlığın acısını paylaşıyoruz.”