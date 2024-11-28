Trump'ın kabine adaylarına bombalı tehdit

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın kabinesinde ya da Beyaz Saray’da görev vereceğini söylediği bazı isimlere bombalı saldırı tehdidi olduğunu açıkladı.

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Konuya ilişkin FBI açıklaması şöyle:

“FBI, yeni yönetim adaylarını ve atamalarını hedef alan çok sayıda bomba tehdidi ve taktiksel saldırı planlarının farkındadır ve bu konuda kolluk kuvvetleri ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz.”

‘Tüm olası tehditlerin ciddiye alındığı’nı bildiren kurum ABD halkına, şüpheli gördükleri her şeyi ‘derhal kolluk kuvvetlerine bildirme’ çağrısı yaptı.

Trump’ın sözcüsü ve Beyaz Saray’ın yeni basın sekreteri Karoline Leavitt, tehditleri doğrularken, tehdit edilenlerin isimleri ve kaç kişi oldukları hakkında bilgi vermedi.

Yeni kabine adaylarından bazıları, dün gece ve bu sabah kendilerinin veya aile bireylerinin tehditler aldığını açıkladı.

Trump’ın ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) için duyurduğu yönetici adayı Lee Zeldin, sosyal medyadan evine, kendisini ve ailesini hedef alan bir tehdit mesajı gönderildiğini duyurmuştu.

Donald Trump’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi adayı Elise Stefanik’te X hesabından, evine düzenlenmesi planlanan bombalı saldırıya ilişkin bilgilendirildiğini söyledi.

New York eyalet polisi de Stefanik’in evini ‘aradığını’ ve ‘hiçbir patlayıcı cihaz bulamadığını’ açıkladı.

Öte yandan ABD medyasında, Trump’ın ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) direktör adayı John Ratcliffe, savunma bakanı adayı Pete Hegseth ve tarım bakanı adayı Brooke Rollins’in tehdit edildiğine dair haberler yer aldı.