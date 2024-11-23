Trump, Türkiye’yle ilgili soruşturmaların başsavcısını değiştiriyor

New York’ta Türkiye hakkındaki kritik davalarla ilgili soruşturmaların yürütüldüğü New York Güney Bölgesi Federal Başsavcısı değişiyor.

Trump’ın düşündüğü isim Jay Clayton… Fotoğraf: Bloomberg

New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı, 2015’de başlatılan Rıza Sarraf soruşturması, eski Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Halkbank davası ve New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın yolsuzluk davası gibi kritik davaları yürütmesiyle biliniyor.

New York Güney Bölgesi başsavcılığının görev sahası Manhattan, Westchester ve Bronx bölgeleri.

ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump geçen hafta halen görevde olan başsavcı Damian Williams’ın yerine eski Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Jay Clayton’ı getirmek istediğini duyurmuştu.

Yeni başsavcı olacak Jay Clayton kim?

Amerika’nın Sesi (VOA) Türkçe‘den Can Kamiloğlu’nun haberine göre herhangi bir savcılık geçmişi olmayan 58 yaşındaki Clayton, Virginia eyaletinde doğdu, Pennsylvania eyaletinde büyüdü.

Clayton, üniversite eğitimine futbol takımının bir oyuncusu olduğu Lafayette College’da başladıktan sonra Pennsylvania Üniversitesi’ne transfer oldu ve 1988’de mühendislik alanında lisans derecesiyle mezun oldu.

Clayton kariyeri boyunca, daha sonra başkanlığına da atanacağı Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Merkez Bankası, aralarında Goldman Sachs’ın da bulunduğu birçok Wall Street finans kuruluşunun hukuk danışmanlığını yaptı.

Halen ortaklarından biri olduğu Sullivan & Cromwell hukuk firmasında kıdemli siyasi danışman olarak görev yapan Clayton, Mayıs 2017’de Trump tarafından SEC’in başkanlığına atanmış ve 2020 Aralık’akadar bu görevi sürdürmüştü.

Clayton’ın uzmanlık alanları, kurumsal idare, finansal düzenleme, ekonomi politikaları, hükümet ilişkileri ve bunlarla ilgili soruşturmalar oldu.

2020 Haziran’da dönemin adalet bakanı Bill Barr, Trump’ın, Clayton’ı Geoffrey Berman ‘ın yerine New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’na atayacağını açıklamıştı.

Ancak Trump yönetimi tercihini Audrey Strauss’u New York Güney Bölgesi Savcı Vekilliğine getirmekten yana kullanmıştı.