Trump, kampanyasını başlattı: 2024 seçimleri ‘son savaş’

Eski ABD başkanı Donald Trump, adaylık kampanyasının ilk mitinginde 2024 seçimlerini ‘son savaş’ olarak niteledi.

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Trump, 2024 seçimleri için ilk mitingini adı 30 sene önceki çatışmalarla hatırlanan Teksas’ın Waco şehrinde yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi’ne yapılan baskının görüntülerinin izletildiği gösteride Trump, 2020 seçimlerinin ‘hileli’ olduğunu iddiasını tekrarladı. Baskıncıları öven Trump, hakkında soruşturma yürüten savcıları hedef aldı.

2024 seçimlerini ‘son ve büyük savaş’ olarak niteleyen Trump şunları söyledi: ”Düşmanlarımız bizi durdurmak istese de çaresizler. Ruhumuzu ezmek ve irademizi kırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama başarısız oldular. Bizi sadece daha güçlü yaptılar. 2024 son, büyük savaş olacak. Beyaz Saray’a gidersem saltanatları sona erecek ve Amerika bir kez daha özgür bir ulus olacak.”