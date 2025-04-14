Trump 'beyazlara soykırım' gerekçesiyle Güney Afrika'daki G20'ye katılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika’da düzenlenecek G20 zirvesine ‘beyaz azınlığa soykırım’ ve ‘toprak müsaderesi’ gerekçeleriyle katılmayacağını açıkladı.

Beyaz Saray 7 Şubat’ta Güney Afrika’nın ‘2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası’, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) açtığı ‘soykırım’ davası ve İran’la ‘yakın ilişkiler’ini gerekçe gösterilerek, bu ülkeye verilen yardımları durdurmuştu.

Güney Afrika’daki beyazların büyük bölümünü yüzyıllar önce sömürge döneminde oraya giden Hollandalı çiftçilerin torunları olan Afrikaner etnik grubu oluşturuyor.

Trump,Truth Social hesabındaki paylaşımında “Toprak müsaderesi ve soykırım ana gündem konusuyken, çok önemli G20 Toplantısı için Güney Afrika’ya gitmemiz nasıl beklenebilir?” dedi.

Güney Afrika’da ‘beyaz çiftçilerin topraklarının gasbedildiği ve aileleriyle birlikte öldürüldükleri’ iddialarını tekrarlayan Trump, şöyle konuştu:

“Medya bunu bildirmeyi reddediyor. Amerika Birleşik Devletleri Güney Afrika’ya tüm desteğini geri çekti. G20 için orada olmak istiyor muyuz? Sanmıyorum!”

Trump, Güney Afrika’nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8’inden fazlasını oluşturan beyazların ‘siyahların yönettiği hükümet tarafından ırk ayrımcılığına’ uğradığını öne sürüyor.

Trump ayrıca, Güney Afrika yönetiminin kendilerine kötü davrandığını ileri sürerek, ‘beyaz Güney Afrikalı çiftçilere’ vatandaşlık verilmesini gündeme getirmişti.

‘Beyaz üstünlükçü’

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 15 Mart’taki açıklamasında, Güney Afrika’nın ABD Büyükelçisi Ebrahim Rasool’un ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini duyurmuştu.

Trump’ı ülkesinde ve dünyada ‘beyaz üstünlükçü harekete’ öncülük etmekle itham eden Rasool, ülkesine döndükten sonra ABD tarafından istenmeyen kişi ilan edilmesinin kendisi için ‘onur rozeti’ olduğunu söylemişti.

ABD’nin Pretorya Büyükelçiliği de geçen hafta, Beyaz Saray’ın Güney Afrika’daki beyaz azınlık grubunun üyelerini yeniden yerleştirme planı kapsamında, ABD’de mülteci statüsüyle ilgilenen 67 binden fazla kişinin isminin alındığını açıkladı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ise ABD yönetiminin öne sürdüğü Güney Afrika’daki beyaz azınlığın zulüm gördüğü iddialarını yalanladı.

Güney Afrika’nın dönem başkanlığını yürüttüğü G20 Zirvesi, 22-23 Kasım’da Johannesburg şehrinde yapılacak.