Troll organizasyonu Ebabil Harekatı’nın Twitter hesabı kapandı

Eski İçişleri bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu belirtilen troll organizasyonu Ebabil Harekatı’nın Twitter hesabı ve Telegram kanalı kapandı.

Dün Ankara’da İçişleri bakanlığının önünde bombalı saldırı düzenlenmişti.

Bu olaydan sonra Soylu’ya yakın Twitter hesapları, saldırıdan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı sorumlu tutmuştu. Bu hesaplardan biri de Soylu’ya yakın Ebabil Harekatı’ydı.

Söz konusu hesap, bir süre sonra bu tweet’i sildi ve yeni bir tweet paylaşarak hesabın kapatılacağını açıkladı: “Bugün Ebabil Harekatı hesabından atılan tweet kabul edilemez! Bunu asla kabul etmiyor ve Ebabil Harekatı’nın sosyal medya hesabını kapatıyoruz.”

Dün akşama doğru da harekatın Twitter hesabı kapandı.

Troll organizasyonu, Twitter hesabını kapattıktan kısa bir süre sonra Telegram kanalını da gizledi. Harekat, Telegram kanalı üzerinde organize olup kişi ve kurumları hedef gösteriyordu. Kanalın üye sayısı bir dönem 10 bini geçmişti. Kanal gizlendiğinde üye sayısı 8 bin 300’dü.

Ebabil Harekatı hakkında

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ocak ayının başında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ‘çok önemli’ bir dosya açıklayacağını duyurmuştu. Sonrasında dosyayı açan Özel, Soylu’nun danışmanı Emir Şen’in başında bulunduğu troll organizasyonuna dikkat çekmişti.

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Organizasyonun bir ayağını da ‘Ebabil Harekatı’ oluşturuyor. Özel, şunları söylemişti: “Bu arkadaşlar sosyal medya yönetimi yapıyorlar, parayı buradan buluyorlar. Faturayı kesip parayı almışlar, bu paraları dağıtıyorlar. ‘Ebabil’in Telegram kanalındayız. ‘Eminimsi’nin yönettiği kanallar bunlar. ‘Ebabil Hareketi’, ‘Derin Kuvvetler’, ‘İBB Kandil kadrosu’ hesaplarının yönetildiği gizli kanal ve orada hazırlanan içeriklerin 8 bin sosyal medya trole servis edilen bilgiler.”

Diken, bu yılın başında harekatın Telegram kanalını incelemişti. İncelemeye göre harekat buradan organize olup kişi, kurum ve hak mücadelerini hedef gösteriyordu. Grupta ilk başta bazı az takipçili hesaplar hedef gösterilirken sonrasında muhalif figürler, siyasi partiler, gazeteciler, sosyal hareketler ve kamusal kişilikler de hedef gösterildi.