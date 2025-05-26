Trafikte en çok araç 'kuş serisi'nden: 21 yaş üstü 4,1 milyon otomobil

Trafikte yaklaşık 821 bin otomobille TOFAŞ’ın ‘Doğan’, ‘Şahin’ ve ‘Kartal’ serisi (kuş serisi) araçları zirvede.

Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre trafiğe nisanda 192 bin 983 araç daha kaydedilirken 3 bin 978 aracın kaydı silindi. Böylece toplam kayıtlı araç sayısı 188 bin 5 arttı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı toplamda 31 milyon 976 bin 478.

Gazete Pencere’den Emre Özpeynirci’nin haberine göre trafikteki araçların yüzde 56’sı 10, yüzde 25’iyse 20 yaşında üstünde.

Habere göre Türkiye’de trafikte en çok bulunan otomobilse üretimi 2002’de duran TOFAŞ’ın ‘Doğan’, ‘Şahin’ ve ‘Kartal’ üçlüsünden oluşan ‘kuş serisi’.

Renault’nun 1990’larda üretimini bıraktığı ‘R12 Toros’ ve R9 Broadway’ modelleri de hala trafikteki yerini koruyor.

Özpeynirci’nin aktardığına göre trafikte en çok bulunan 10 model şöyle:

Tofaş Doğan-Şahin-Kartal: 820 bin 962 Toyota Corolla: 689 bin 206 Fiat Egea: 668 bin 866 Renault Clio: 613 bin 830 Renault Megane: 600 bin 797 Renault R12 Toros: 553 bin 164 Opel Astra: 454 bin 378 Ford Focus: 422 bin 838 Renault Symbol: 381 bin 708 Renault R9 Broadway: 351 bin 183

Türkiye’de en çok bulunan marka Renault. Onu Fiat marka araçlar takip ediyor. Her iki marka da hem geçmişte hem bugün, Türkiye’de üretilen ve ulaşılabilir modeller sunmasıyla dikkat çekiyor.