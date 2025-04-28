Trafik sigortalarında tam veya ağır hasar tespit kriterleri güncellendi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), motorlu araç sigortalarında hasar tespit kriterlerinin yeniden belirlendiğini duyurdu.

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SEDDK’nın düzenlemesine göre araçlar, hasar tutarının rayiç değerini aşması ve onarım kabul etmemesi durumunda ‘tam hasar’ statüsünde işlem görecek.

Rayiç değerin yüzde 60’ını aşması veya ilgili genelgede belirlenen kritik parçaların hasar görmesi halindeyse ‘ağır hasar’ statüsünde sayılacak.

Tam veya ağır hasar tespitinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için ‘tespit işleminin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca ruhsat alan sigorta eksperi tarafından yapılması’ zorunlu olacak.

Ayrıca tam veya ağır hasarlı araçların mevzuata aykırı şekilde ‘hurda tescil belgesi’ veya ‘trafikten çekilmiştir belgesi’ alınmaksızın alınıp satılmasını engellemek amacıyla sigorta şirketleri ve sigorta eksperlerince yapılan işlemlerin takibi de Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla yapılabilecek.