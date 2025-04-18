Rekabet Kurulu, Tofaş'ın Stellantis'i devralmasını onayladı

Rekabet Kurulu, Tofaş’ın Stellantis’i devralmasına yatırım ve dağıtım taahhütleri kapsamında onay verdi.

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Rekabet Kurumu’nun duyurusuna göre kurul, tarafların sunduğu ikinci taahhüt paketini kabul etti.

Tarafların Ekim 2024’te sundukları ilk paket Rekabet Kurulu’nca yeterli görülmeyip reddedilmişti.

Söz konusu iznin tarafların yatırım yapma şartına bağlanması, kurum tarihi bakımından bir ilk.

Taraflarca sunulan taahhütler, bir yatırım planını, dağıtım kanalında tedbirleri ve yerli üretimin korunmasını kapsıyor.

Kurumun açıklamasına göre devralmanın, verilen taahhütlerle Türkiye ekonomisine ve toplumsal refahın artışına sağlayacağı katkılar, kurulun izin kararının temel gerekçesini oluşturdu.

Taraflar yatırım planının yanısıra dağıtım ve satış kanalında da bazı tedbir taahhütleri sundu. Tüketici tercihlerini ve rakip markaların dağıtım/satış faaliyetlerini kısıtlama potansiyelini ortadan kaldırmaya dair tedbirleri de iznin verilmesinde önemli rol oynadı.

400 milyon avroluk (yaklaşık 17,3 milyar lira) anlaşmayla Stellantis bünyesindeki Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarının Türkiye’deki satış ve pazarlama faaliyetlerini de Tofaş üstlenecek. Tofaş’ın otomotiv pazarından aldığı pay yüzde 30’a yaklaşacak.