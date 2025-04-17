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Yaramazlara biraz batar!

Ali Koç'tan Erdoğan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u cumhurbaşkanlığı sarayında kabul etti.

Fotoğraf: İletişim Başkanlığı

Basına kapalı yapılan görüşmeyle ilgili taraflardan bir açıklama henüz yapılmadı.


İletişim Başkanlığı ve Fenerbahçe’nin hesaplarından görüşmenin fotoğrafları paylaşıldı.

Daha sonra Fenerbahçe’nin X hesabından Koç ve kulübün Asbaşkanı Hamdi Akın’ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret ettiği duyuruldu.


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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u cumhurbaşkanlığı sarayında kabul etti.