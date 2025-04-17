Ali Koç'tan Erdoğan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u cumhurbaşkanlığı sarayında kabul etti.

Fotoğraf: İletişim Başkanlığı

Basına kapalı yapılan görüşmeyle ilgili taraflardan bir açıklama henüz yapılmadı.

İletişim Başkanlığı ve Fenerbahçe’nin hesaplarından görüşmenin fotoğrafları paylaşıldı.

Daha sonra Fenerbahçe’nin X hesabından Koç ve kulübün Asbaşkanı Hamdi Akın’ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret ettiği duyuruldu.

Bilgilendirme | Başkanımız Ali Y. Koç ve Asbaşkanımız Hamdi Akın,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'u makamında ziyaret ettiler. pic.twitter.com/8XzUsK5BT4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 17, 2025

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. pic.twitter.com/WfaEMiuf2U — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 17, 2025



