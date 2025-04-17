Ali Koç'tan Erdoğan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u cumhurbaşkanlığı sarayında kabul etti.
Basına kapalı yapılan görüşmeyle ilgili taraflardan bir açıklama henüz yapılmadı.
İletişim Başkanlığı ve Fenerbahçe’nin hesaplarından görüşmenin fotoğrafları paylaşıldı.
Daha sonra Fenerbahçe’nin X hesabından Koç ve kulübün Asbaşkanı Hamdi Akın’ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret ettiği duyuruldu.
Bilgilendirme | Başkanımız Ali Y. Koç ve Asbaşkanımız Hamdi Akın,— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 17, 2025
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'u makamında ziyaret ettiler. pic.twitter.com/8XzUsK5BT4
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. pic.twitter.com/WfaEMiuf2U— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 17, 2025