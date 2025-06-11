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Yaramazlara biraz batar!

Toptancıdan 1,8 ton etiketsiz yoğurt ve peynir çıktı: Ekiplere saldırı

Bingöl’de bir gıda toptancısında etiketsiz 1 ton 800 kilogram yoğurt ve peynire el konuldu. İşyeri görevlileri işlem yapmak isteyen ekiplere saldırdı.

Fotoğraflar: AA

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentteki bir gıda toptancısını denetledi. Kontrollerde yoğurt ve çeşitli peynirlerin son tüketim tarihinin silindiği tespit edildi.


Toptancıda çalışanlar, işlem yapmak isteyen ekiplere izin vermeyerek tehdit etti. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis eşliğinde yapılan kontrolde ‘köy yoğurdu’ olarak satılan 1 ton 700 kilogram etiketsiz yoğurdun merdiven altı üretim olduğu, 100 kilogram peynirinse son tüketim tarihinin geçtiği belirlendi.

Ürünlere Bingöl Belediyesi zabıta ekiplerince imha edilmek üzere el konuldu.

Toptancıyaysa 126 bin lira para cezası kesildi.

İşyeri hakkında ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası da X’ten gıda denetimi ekiplerinin sözlü ve fiziki şiddete uğradığını yazdı ve ekledi:

“Tarım-orman çalışanlarımıza yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı nitelikte bir şiddet yasası talebimizi yineliyoruz.”

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