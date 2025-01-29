29 Ocak taklit veya tağşiş yapılmış gıdalar listesi: Uygunsuz peynir ve tereyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, 29 Ocak tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınladı. Sekiz peynir ve tereyağı ürünü listeye eklendi.

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22 Ocak tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine Mis yoğurt, Arifoğlu baharat ve Tavuk Dünyası’ndan ürünler eklenmişti.

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 29 Ocak ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre peynir ve tereyağı ürünlerinde uygunsuzluk bulunan firmalar ve ürünleri şöyle: