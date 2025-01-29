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29 Ocak taklit veya tağşiş yapılmış gıdalar listesi: Uygunsuz peynir ve tereyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, 29 Ocak tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınladı. Sekiz peynir ve tereyağı ürünü listeye eklendi.

Fotoğraf: AA

22 Ocak tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine Mis yoğurt, Arifoğlu baharat ve Tavuk Dünyası’ndan ürünler eklenmişti.


Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 29 Ocak ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre peynir ve tereyağı ürünlerinde uygunsuzluk bulunan firmalar ve ürünleri şöyle:

Firma adı ve MarkaÜrün adıUygunsuzluk nedeniİl – İlçe
Mag Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Karadeniz AkbirTereyağıBitkisel yağ ve süt yağı harici yağ tespitiİstanbul – Bayrampaşa
Mag Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Onur GüntayTereyağıBitkisel yağ ve süt yağı harici yağ tespitiİstanbul – Bayrampaşa
Mag Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / ÇamolukGeleneksel tereyağıBitkisel yağ ve süt yağı harici yağ tespitiİstanbul – Bayrampaşa
Tektaş Petrol İnşaat Mobilya Gıda Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. / UfukbeyTam yağlı taze kaşar peyniriYağ oranının düşük olmasıMuş – Merkez
Tektaş Petrol İnşaat Mobilya Gıda Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. / SütlüceTam yağlı taze kaşar peyniriYağ oranının düşük olmasıMuş – Merkez
Yeşilçay Süt Ürünleri Üretim ve Pazarlama Limited Şirketi / YeşilçayAz yağlı taze beyaz peynirYağ oranının düşük olmasıEskişehir – Odunpazarı
Seçal Süt Sanayi Ticaret Limited Şirketi / PaysütTaze beyaz peynirYağ oranının düşük olmasıKütahya – Gediz
Kılınç Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayv. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. / KılınçTam yağlı taze kaşar peyniri 1 kiloYağ oranının düşük olmasıMersin – Mut

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