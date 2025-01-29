29 Ocak taklit veya tağşiş yapılmış gıdalar listesi: Uygunsuz peynir ve tereyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, 29 Ocak tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınladı. Sekiz peynir ve tereyağı ürünü listeye eklendi.
22 Ocak tarihli taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine Mis yoğurt, Arifoğlu baharat ve Tavuk Dünyası’ndan ürünler eklenmişti.
Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.
Buna göre bakanlığın 29 Ocak ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre peynir ve tereyağı ürünlerinde uygunsuzluk bulunan firmalar ve ürünleri şöyle:
|Firma adı ve Marka
|Ürün adı
|Uygunsuzluk nedeni
|İl – İlçe
|Mag Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Karadeniz Akbir
|Tereyağı
|Bitkisel yağ ve süt yağı harici yağ tespiti
|İstanbul – Bayrampaşa
|Mag Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Onur Güntay
|Tereyağı
|Bitkisel yağ ve süt yağı harici yağ tespiti
|İstanbul – Bayrampaşa
|Mag Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Çamoluk
|Geleneksel tereyağı
|Bitkisel yağ ve süt yağı harici yağ tespiti
|İstanbul – Bayrampaşa
|Tektaş Petrol İnşaat Mobilya Gıda Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. / Ufukbey
|Tam yağlı taze kaşar peyniri
|Yağ oranının düşük olması
|Muş – Merkez
|Tektaş Petrol İnşaat Mobilya Gıda Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. / Sütlüce
|Tam yağlı taze kaşar peyniri
|Yağ oranının düşük olması
|Muş – Merkez
|Yeşilçay Süt Ürünleri Üretim ve Pazarlama Limited Şirketi / Yeşilçay
|Az yağlı taze beyaz peynir
|Yağ oranının düşük olması
|Eskişehir – Odunpazarı
|Seçal Süt Sanayi Ticaret Limited Şirketi / Paysüt
|Taze beyaz peynir
|Yağ oranının düşük olması
|Kütahya – Gediz
|Kılınç Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayv. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. / Kılınç
|Tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kilo
|Yağ oranının düşük olması
|Mersin – Mut