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4 Haziran taklit-tağşiş listesi: Tohum yağı karıştırılan zeytinyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, 4 Haziran tarihli taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine altı zeytinyağı ekledi.

Fotoğraf: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:


  • Soya
  • Kolza/Konola
  • Pamuk tohumu (çiğit)
  • Ayçiçeği
  • Yer fıstığı
  • Aspir
  • Palm çekirdeği
  • Hindistan cevizi
  • Susam tohumu
  • Keten tohumu
  • Haşhaş tohumu

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 5 Haziran 2025’te duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde ‘Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti’ sebebiyle uygunsuz bulunan markalar ve ürünleri şöyle:

MarkaÜrün adıİl – İlçe
Paşa Mandıra – Seyit ÖzbekZeytinyağı sızma zeytinyağı 5 litreBalıkesir – Burhaniye
Özel Peynircim Peynirci İbrahimSızma zeytinyağı 2 litreBursa – Nilüfer
Yeni KörfezRiviera zeytinyağı 5 litreBursa – Nilüfer
AyvalıkNaturel sızma zeytinyağı 5 litreBursa – Nilüfer

Ayrıca ‘Hataylı Peynirci Umut’ ve ‘Lio’ marka natürel zeytinyağları da daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması nedeniyle listeye eklendi.

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