4 Haziran taklit-tağşiş listesi: Tohum yağı karıştırılan zeytinyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, 4 Haziran tarihli taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine altı zeytinyağı ekledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:
- Soya
- Kolza/Konola
- Pamuk tohumu (çiğit)
- Ayçiçeği
- Yer fıstığı
- Aspir
- Palm çekirdeği
- Hindistan cevizi
- Susam tohumu
- Keten tohumu
- Haşhaş tohumu
Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.
Buna göre bakanlığın 5 Haziran 2025’te duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde ‘Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti’ sebebiyle uygunsuz bulunan markalar ve ürünleri şöyle:
|Marka
|Ürün adı
|İl – İlçe
|Paşa Mandıra – Seyit Özbek
|Zeytinyağı sızma zeytinyağı 5 litre
|Balıkesir – Burhaniye
|Özel Peynircim Peynirci İbrahim
|Sızma zeytinyağı 2 litre
|Bursa – Nilüfer
|Yeni Körfez
|Riviera zeytinyağı 5 litre
|Bursa – Nilüfer
|Ayvalık
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Bursa – Nilüfer
Ayrıca ‘Hataylı Peynirci Umut’ ve ‘Lio’ marka natürel zeytinyağları da daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması nedeniyle listeye eklendi.