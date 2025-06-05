4 Haziran taklit-tağşiş listesi: Tohum yağı karıştırılan zeytinyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, 4 Haziran tarihli taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine altı zeytinyağı ekledi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:

Soya

Kolza/Konola

Pamuk tohumu (çiğit)

Ayçiçeği

Yer fıstığı

Aspir

Palm çekirdeği

Hindistan cevizi

Susam tohumu

Keten tohumu

Haşhaş tohumu

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 5 Haziran 2025’te duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde ‘Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti’ sebebiyle uygunsuz bulunan markalar ve ürünleri şöyle:

Marka Ürün adı İl – İlçe Paşa Mandıra – Seyit Özbek Zeytinyağı sızma zeytinyağı 5 litre Balıkesir – Burhaniye Özel Peynircim Peynirci İbrahim Sızma zeytinyağı 2 litre Bursa – Nilüfer Yeni Körfez Riviera zeytinyağı 5 litre Bursa – Nilüfer Ayvalık Naturel sızma zeytinyağı 5 litre Bursa – Nilüfer

Ayrıca ‘Hataylı Peynirci Umut’ ve ‘Lio’ marka natürel zeytinyağları da daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması nedeniyle listeye eklendi.