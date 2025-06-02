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Yaramazlara biraz batar!

Otobüsle taşınan 700 kilo peynir imha edildi

Antalya’da uygun koşullar sağlanmadan şehirlerarası otobüsle taşınan 700 kilo peynir imha edildi.

Fotoğraflar: AA

Zabıta ve otobüs terminalindeki güvenlik, yolcu indirme peronlarındaki denetimde bir otobüs firmasından indirilen sekiz koli ve dört çuvalı kontrol etti.


Kolilerde, soğuk zincirle taşınması gereken 400 kilo dil peyniri, çuvalların içindeyse bidonlara doldurulmuş 300 kilo tulum peyniri buldu.

Tarım müdürlüğünün kontrolünde, peynirlerin uygun sıcaklıkta taşınmadığı, gıdaların sağlıksız koşullarda nakledildiği ve halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğu belirlendi.

İlgili peynir tebliğine aykırılık nedeniyle tutanak tutularak taşıyıcı firmaya idari ceza kesti.

Zabıta amiri Mustafa Kaya 700 kilo peynirin belediyenin çöp aracıyla imha edildiğini söyledi.

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