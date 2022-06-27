Tom Cruise da ‘milyar dolar kulübü’ne katıldı

‘Top Gun: Maverick’ dünya gişesinde 1 milyar dolar kulübüne katıldı. 36 yıl sonra gelen devam filmi Tom Cruise’un bu başarıya ulaşan ilk yapımı oldu.

Fotoğraf: Paramount

Yönetmen Joseph Kosinski’nin filmi pandemi döneminde 1 milyar dolar gişe hasılatını aşan ikinci film oldu. İlki 1,89 milyar dolarla ‘Spider-Man: No Way Home’ filmiydi.

Pazar gününü ABD’de 521,7 milyon, yurtdışında 484,7 milyon dolarla kapatan film toplamda 1 milyar doları aştı.

‘Top Gun: Maverick’ enflasyon ayarı çekilmemiş haliyle bu barajı aşan 50’nci Hollywood filmi oldu.

Yapım şirketi Paramount filmin izleyicilerinin yüzde 16’sının filmi birden fazla kez izlediğini, yüzde dördünün ise dört ve üzeri kez izlediğini açıkladı.