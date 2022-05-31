Tom Cruise, Top Gun’ın devam filmini istememiş

ABD’li yönetmen Joseph Kosinski, oyuncu Tom Cruise’un ‘Top Gun’ın devam filmini çekmek istemediğini, onu ikna etmek zorunda kaldığını açıkladı.

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Joseph Kosinski’nin yönetmenliğini üstlendiği 1986 yapımı ‘Top Gun’ın devam hikayesi ‘Top Gun: Maverick’ geçen cuma vizyona girdi. Tom Cruise’un canlandırdığı Mitchell bu kez özel bir görev için bir grup genç pilotu eğitiyor.

Kosinski, 36 yıl aradan sonra gelen devam filmi için oyuncularla görüşme aşamasına gelindiğinde ilk filmde de birlikte çalıştığı Tom Cruise’la görüşmek için Fransa’nın başkenti Paris’e gittiğini söyledi.

‘Polygon’ adlı siteye konuşan Kosinski, ‘Mission: Impossible’ın çekimleri için Paris’te olan Tom Cruise’un setteki çalışma planına göre görüşmek için 30 dakikası olduğunu anlattı.

Paris’e geldiğinde, Cruise’un başka bir Top Gun filmi çekmek istemediğini öğrendiğini söyleyen Kosinski şunları söyledi: ”Anladım ki Tom ikinci bir Top Gun filmine sıcak bakmıyor. Bir yönetmenin zor anlarından biriydi. O film için tek bir isim var elinizde, ona neden bu filmin çekilmesi gerektiğini anlatmak zorundasınız ve benim sadece yarım saatim vardı yani Tom’u ikna etmek için 30 dakikam vardı.”

Cruise’u ikna etmeyi başardığını belirten Kosinski, ünlü oyuncunun telefonunu alıp Paramount Pictures’ı aradığını ve, ”Bir Top Gun filmi daha çekiyoruz” dediğini anlattı.