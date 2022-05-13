36 yıl sonra yeniden Top Gun: Eleştirmenler ‘Beklemeye değdi’ diyor

Tom Cruise’un ‘Top Gun‘ın devam filmiyle dönmesi 36 yıl sürdü ancak sinema eleştirmenleri beklemeye değdiği görüşünde.

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1986 yapımı gişe canavarı filmin devam filmi ‘Top Gun: Maverick’ Rotten Tomatoes’ta toplanan 76 film değerlendirmesinde yüzde 96 olumlu puan aldı.

Filmde 59 yaşındaki Cruise donanma pilotu Pete Mitchell karakteriyle bu kez özel bir görev için bir grup genç pilotu eğitiyor.

‘Devam filmi nasıl yapılır dersi’

AP’den Mark Kennedy filmi devam filmi nasıl yapılır dersi veriyor diye nitelendirerek “Film bir ayağı geçmişte ilk filmin bütün önemli noktalarına temas ediyor, yine de kendi başına ayakta duruyor” ifadelerini kullandı.

Eleştirmenler filmin izleyiciye heyecanlı uçuş sahneleri, duygusal bir hikaye ve sağlam oyunculuklar vadedettiğini yazdı.

Övgülerin çoğunun adresi Tom Cruise oldu.

Rolling Stone’da K. Austin Collins Cruise için ‘Her zaman bir yıldız olacak’ ifadelerini kullandı. Entertainment Weekly’den Leah Greenblatt ‘Filmin her sahnesi Tom Cruise’a ait‘ yorumunu yaptı

Gişe analistleri filmin yazın en başarılı filmlerinde biri olacağı görüşünde. 2020 yazında gösterime girmesi planlanan filmin pandemi nedeniyle vizyon tarihi iki yıl ertelenmişti.

BoxOffice Pro’dan analist Shawn Robbins filmin gösterime gireceği hafta sonu ABD ve Kanada’da 100 milyon doların üzerinde gişe yapacağını tahmin ediyor. Bu durumda film Cruise’un kariyerinin gişede en başarılı açılış yapan filmi olabilir.

Film Türkiye’de 27 Mayıs’ta gösterine girecek.