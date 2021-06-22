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Yaramazlara biraz batar!

TL, dolar karşısında yara sarıyor

Üst üste altı işlem gününde yükselerek 8,80 sınırına dayanan dolar/TL, günün ikinci yarısında 8,70’in altına kadar çekildi.

Fotoğraf: Reuters

Dolar/TL kuru geçen haftayı yüzde 4’ten fazla yükselişle kapattıktan sonra bu haftaya 8,73 seviyesinde başlamıştı. Sabah saatlerinde 8,79’a kadar tırmanan kur gün içinde hızlı bir düşüşle 8,68’e kadar geriledi. Kapanışa doğru dolar/TL 8,70 seviyesinde bulunuyor.


1 Temmuz’dan itibaren yasakların kalkacak olması ve Rusya’dan ilk turist kafilesinin gelmesiyle TL, gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybettiği günde pozitif ayrışmayı başardı.

Avro da 10,42 seviyesinden başladığı günde yüzde 1’den fazla değer kaybederek 10,32’ye kadar çekildi.

Gram altın ise 496 TL’den alıcı buluyor.

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