TİP’li dört milletvekili ‘ev arkadaşıymış’

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekillerinin Ankara’da kalabilmeleri için bir ev tuttuklarını söyledi.

TİP milletvekilleri. (Twitter)

Baş, Candaş Tolga Işık’ın TV100’deki programına konuk oldu.

Işık’ın “Ankara’da bir evde dördünüzün kaldığı doğru mu” sorusunu yanıtlayan Baş, şunları söyledi:

*Bunlar insanlara çok garip geliyor ama arkadaş biz milletvekiliyiz. Üçümüz (Baş, Sera Kadıgil, Ahmet Işık) İstanbul milletvekiliyiz, Barış (Atay) da Hatay milletvekili. Meclis Salı, Çarşamba, Perşembe çalışıyor ve her hafta hepimizin orada olmasına gerek yok. Şimdi ne yapalım; hepimiz birer tane ev mi tutalım Ankara’da, yazık…

*Biz aldığımız milletvekili maaşlarının büyük bölümünü de partinin çalışmalarına kullanıyoruz. Dolayısıyla gerçekten ekonomik olarak da herhangi bir milletvekili gibi yaşayabilecek bir durumumuz zaten yok. İstesek de öyle yaşayamayız.

*Biz bir davanın oradaki sürdürücüleriyiz. Otel tutacağımıza bir ev tutmuşuz, onu kullanıyoruz.