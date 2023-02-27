TİP, Erdoğan ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu

Türkiye İşçi Partisi (TİP), depremlerdeki ihmaller nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve diğer tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: TİP

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde resmi verilere göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. İktidar, depremdeki ihmaller ve öncesinde almadığı önlemler nedeniyle hedefte.

TİP de ihmaller gerekçesiyle Erdoğan ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu: “Partimiz adına Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan ölüm, yaralanma, yıkımlar, ihmalkarlıklar ve benzeri hukuksuzlukların sorumlusu olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Bakanlar, Türk Kızılay Derneği, T.C. İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD yetkilileri ile sürecin birinci elden tüm sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Asrın davasının iddianamesine bir ek niteliğindeki bu suç duyurusunu kamuoyuna saygılarımızla sunarız.”