Timur Soykan ve Murat Ağırel adli kontrolle serbest

Sabah gözaltına alınan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Timur Soykan’ın çizimi.

Soykan ve Ağırel sabah saatlerinde Flash TV’nin tutuklu sahibi Erkan Kork’un ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı.

Yasadışı bahisten gözaltına alınan Kork, 17 Mart’ta ‘spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak‘ iddialarıyla tutuklanmıştı. Kanalı Flash TV’ye de el konulmuştu.

Erkan Kork ifadesinde, kendisinin Flash TV’yi satın alma sürecinde Soykan ve Ağırel’in aleyhinde haberler yaptığını ve kendisini baskılamaya çalıştığını iddia etmişti.

Gazetecilerse Kork ile görüşmelerinin, sonrasında Kork’un tutuklandığı yasadışı bahis soruşturmasıyla ilgili olduğunu belirtti ve isnat edilen suçları reddetti.

Soykan ve Ağırel yurtdışına çıkış yasağı ve haftada üç gün imza şartıyla serbest bırakıldı.