İmamoğlu: Gazeteciler iddiaların uyduruk olduğunu açığa çıkardı, panik o yüzden

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın gözaltına alınmasıyla ilgili “Foyanız açığa çıktı, uyduruk gerekçelerle gazetecilere saldırıyorsunuz” dedi.

Fotoğraflar: X

Soykan ve Ağırel sabah saatlerinde Flash TV’nin tutuklu sahibi Erhan Kork’un ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı.

Yasadışı bahisten gözaltına alınan Kork, 17 Mart’ta ‘spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak‘ iddialarıyla tutuklanmıştı. Kanalı Flash TV’ye de el konulmuştu.

İmamoğlu gözaltılara X’ten tepki gösterdi:

“Gazeteciler, tutuklanmamıza sebep olan dava dosyasının fos çıktığını, bütün iddiaların uyduruk olduğunu açığa çıkardılar.

O yüzden bu panik, Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar.

Gerçeklerden o kadar korkuyorsunuz ki eliniz ayağınız birbirine dolandı. Bir şey uyduramadınız foyanız açığa çıktı, uyduruk gerekçelerle gazetecilere saldırıyorsunuz.

Bırakın gazetecileri. Gerçeklerden ne kadar kaçabilirsiniz ki?”