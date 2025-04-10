Halk TV’den ayrılarak Youtube’da kurdukları Onlar TV kanalında program yapmaya başlayan gazetecilerden Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Timur Soykan ve Murat Ağırel.

Programın moderatörü Şule Aydın, X hesabından “Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor. Yeter!” diye yazdı ve Ağırel’in gözaltına alınma anını paylaştı.

Murat Ağırel’in gözaltına alınma anı 👇🏻 pic.twitter.com/X4PlJNjv1A — Şule Aydın (@aydinsule1) April 10, 2025

Polis ekiplerinin her iki gazetecinin evinde yaptığı aramada telefon ve bilgisayarlarına el konulduğu belirtiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ”Hala aynı tarz uygulamalar; evlerine baskınla, sabahın köründe gözaltı…” diye yazdı ve ekledi: ”Bu, suça karşı değil; düşünceye, gazeteciliğe ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına karşı verilen bir mücadele anlamına gelir.”

Mahmut Tanal: Bekleyin İstanbul’a geliyorum

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medyadan gözaltılara şöyle tepki gösterdi: ”Yeter! Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Türkiye’ye bu çirkin görüntüleri yaşatanların, yargıyı sopa olarak kullananların tek amacı iktidarı eleştiren gazetecilere, özgür medyaya gözdağı vermek. Gazetecilik suç değildir! Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!”

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise ”Gazetecileri gözaltına almışsınız, şimdi öğrendim” diye yazdı ve ekledi: ”Bekleyin İstanbul’a geliyorum.”

Halk TV’yle yollarını ayıran gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Timur Soykan, Barış Terkoğlu ve Şule Aydın YouTube’da kurdukları Onlar TV’de 3 Nisan’dan bu yana program yapıyordu.

”‘Dokunmayın’ denen ne varsa anlatmak için buradayız” sloganıyla kurdukları kanal kısa sürede yarım milyon takipçiyi aşarak yüz binlerce izleyiciye ulaştı.

Güncellenecek…