Tutuklanıp salıverilen yedi gazeteci dahil 25 kişiye hapis istemi

İstanbul başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eylemlerini izlerken tutuklanıp salıverilen yedi gazeteci de dahil 25 kişi hakkında dava açtı.

Zeynep Kuray, Ali Onur Tosun ve Bülent Kılıç (soldan sağa). Fotoğraflar: Arşiv

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İBB binasının bulunduğu Saraçhane başta olmak üzere birçok yerde eylemler yapılmış, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Eylemleri izleyen gazetecilerden Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Ali Onur Tosun ve Hayri Tunç tutuklanıp 27 Mart’ta serbest bırakılmıştı.

İddianamede yedi gazetecinin gazetecilik yaptığını söylediği, ancak bu yönde bir tespitte bulunulmadığı edildi.

Habertürk’ün aktardığına göre yedi gazeteci dahil 25 kişi hakkında, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan altışar aydan üçer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu (TCK) 53’üncü maddesi kapsamında 25 kişi için siyasi yasak talep edildi.