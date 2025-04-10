Timur Soykan ve Murat Ağırel hakkında tutuklama talebi

Gözaltındaki gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, ‘şantaj’ suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Soykan ve Ağırel sabah saatlerinde Flash TV’nin tutuklu sahibi Erkan Kork’un ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı.

Yasadışı bahisten gözaltına alınan Kork, 17 Mart’ta ‘spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak‘ iddialarıyla tutuklanmıştı. Kanalı Flash TV’ye de el konulmuştu.