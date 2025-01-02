Ticaret Bakanlığı denetimde: 23,7 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, geçen yılın son yedi günündeki denetimlerde yaklaşık 23,7 milyon lira ceza kesti.

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Bakanlığın açıklamasına göre asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte fahiş fiyat artışları ve haksız kazanç sağlamaya yönelik yılbaşı öncesinde denetimler 81 ilde yapıldı.

25 Aralık-31 Aralık arasındaki market denetimlerinde 5 bin 846 işletmenin incelendiği belirtilen açıklama şöyle:

“Çalışmalar kapsamında 577 bin 672 ürün denetlenirken 6 bin 662 üründe ihlal tespit edildi ve 13 milyon 838 bin 753 lira cezai işlem uygulandı.

Bunların yanında 3 bin 479 firma hakkında haksız fiyat artışı araştırma süreci başlatıldı.

Market denetimlerinde İstanbul, 797 işletmeyle ilk sırada yer alırken, bu ili 436’yla Ankara ve 411’le Antalya takip etti.

En yüksek sayıda ürün denetimi yapılan illerimizse sırasıyla 154 bin 922 ürünle Ankara, 93 bin 603 ürünle Antalya ve 73 bin 31 ürünle İstanbul oldu.

En yüksek sayıda ihlal tespit edilen ilse 2 bin 932 ihlalle İstanbul olarak kayıtlara geçti. Bu ili 1806’yla Ankara ve 506 ihlal tespitiyle Elazığ takip etti.

Uygulanan cezai işleme göre İstanbul’da 6 milyon 450 bin 400 lira idari para cezası uygulanırken, bu ili sırasıyla 3 milyon 973 bin 200 lirayla Ankara ve 266 bin 200 lirayla Bursa takip etti.”

Denetimlerde geçen yılın son yedi gününde toplamda yaklaşık 23,7 milyon lira ceza kesildi. Kafe, restoran denetimleri kapsamında en çok işletmeye gidilen illerin 934’le İstanbul, 496’yla Ankara ve 270’le Antalya olduğu bilgisi verildi.