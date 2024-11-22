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Yaramazlara biraz batar!

1000 liraya çorba ‘satan’ işletmeye 172 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığı, Uludağ’da bu sezon 1000 liraya çorba satacağını duyuran otele ‘haksız fiyat artışı’ incelemesi başlattı. İşletmeye diğer aykırılıklar için 171 bin 600 lira ceza kesti.

Uludağ’da 1000 liraya çorba ‘satan’ işletmeye 171 bin lira ceza kesildi. Fotoğraf: AA

Bursa’nın oteller bölgesindeki bir otelin restoranında 2023-2024 kış sezonunda 500 liralık bir kase çorbanın fiyatını 1000 liraya çıkardığına ilişkin haberler üzerine ticaret il müdürlüğü denetim yaptı.


‘Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’ ve ‘Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği’ kapsamında yapılan denetimde söz konusu çorbayla ilgili haksız fiyat artışı tespit edildi.

Tutanağın işletme yetkililerinin savunması ve ekleriyle ‘Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilecek. İşletmeye 1 milyon liraya kadar ceza kesilebilecek.

Denetimde işletmede satılan 38 ürünün ayırıcı özelliklerinin belirtilmediği, bu eksikliğin hem kapı girişinde hem de işletme içinde mevcut bulunmaması nedeniyle 78 aykırılık belirlendi.

Fiyat listelerinde tüm vergiler dahil ürün satış fiyatı ve bu fiyatın uygulamaya başlandığı tarihin belirtilmediği, bu nedenlerle haksız fiyat artışından ayrı olarak 78 aykırılıktan söz konusu işletmeye 171 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

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