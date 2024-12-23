Maliye denetimde: Hedef sosyete pazarları

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sosyete pazarları olarak bilinen satış noktalarına yönelik denetimde.
Denetimleri ilk olarak Ankara Defterdarlığı başkentte başladı.
Kentte Çankaya, Keçiören, Yenimahalle ve Sincan ilçelerindeki popüler sosyete pazarlarıyla çarşılar denetlendi.
Pazar ve çarşılardaki denetimlerde mükellef dahi olmadan kayıt dışı satış yapanlar, kira ödemelerini bankalar üzerinden yapmayanlarla kira gelirini beyan etmeyenler tespit edildi.
Sosyete pazarı denetimleri Ankara’nın ardından diğer illerde de yapılacak.
‘Saha denetimleri sürecek’
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin AA’ya kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında GİB’in saha denetimlerine aralıksız devam edeceğini belirtti.
Şimşek şöyle konuştu:
“Ülke çapında yoğun ve yaygın saha denetimlerimizde hız kesmiyoruz.
Tüm Türkiye’de aynı anda, aynı sektörde, aynı yöntem ve usullerle denetimler gerçekleştirerek vergi denetimlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırıyoruz.
Vergide adalet için kayıt dışı ekonomik faaliyette bulunan ve düşük vergi beyan edenleri takip etmeye devam edeceğiz.”