Maliye bakanlığı yeni yılda 'dijitalleşecek': Basılı harç pulu dönemi sona eriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni yılda dijital uygulamalarını daha da yaygınlaştıracak. 1 Ocak 2025’ten itibaren ‘basılı harç pulu’ dönemi sona erecek.

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2012’den bu yana elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin tamamı 1 Ocak 2025’ten itibaren e-Defter uygulamasına dahil olacak. Söz konusu mükelleflerin defterleri elektronik ortamda tutulacak.

Yürürlüğe girecek uygulamayla yaklaşık 1 milyon yeni mükellefin e-Defter tutması öngörülüyor. Kağıt, yazıcı ve noter masrafları gibi maliyetlerden tasarruf amaçlanıyor.

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura sistemine dahil olmayan mükellefler, yeni yıldan itibaren vergiler dahil 3 bin lirayı aşan faturaları, 1 Ocak 2026’dan itibaren de tutar sınırı olmadan tüm faturaları elektronik ortamda düzenleyecek.

Yeni yılda gider pusulasının ıslak imza yerine tarafların bilgilerinin elektronik ortamda ya da iletişim araçları yoluyla doğrulanabilmesine de imkan sağlanacak.

Yurt dışına çıkışta ‘basılı harç pulu’ dönemi sona erecek

Yurt dışına çıkış harcı ödemelerinde de yeni dönem başlayacak. Buna göre 1 Ocak 2025’ten itibaren harcın fiziki olarak pul alınarak ödenmesi uygulaması sona erecek.

Bu yılın sonuna kadar geçerli olan 500 lira üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pullarıysa 10 Ocak 2025’e kadar geçerli.

​​​​​​​Yurt dışına çıkış harcı, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) dijital vergi dairesi ve mobil uygulamalarıyla yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarından yatırılacak.

Vergi güvenlik müessesi oluşturuldu

Bakanlık, yeni yıldan itibaren yürürlüğe girecek şekilde ticari veya serbest meslek faaliyetleri yönünden mükellefiyeti olanların gerçek hasılatlarının tespitine yönelik vergi güvenlik müessesi oluşturdu. Bu mükelleflerin günlük hasılat tutarları, bir ayda üçten, bir takvim yılındaysa 12’den az olmamak kaydıyla yapılacak yoklamalarla tespit edilebilecek.

Düzenleme, kurumlar vergisi mükelleflerine de uygulanacak.

Yoklamalar sonucu, belirlenen hasılatlar üzerinden mükelleflerin beyan ettiği tutarlar kıyaslanacak. Aradaki farkın yüzde 20’den fazla olması durumunda mükellefler izaha davet edilecek. Yoklama yapılacak mükellefleri belirlemek için risk analizleri yapılacak.

Yönetim kurulu üyelerinin ücret düzenlemesi

Yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin ücret düzenlemesi de yeni yılda yürürlüğe girecek uygulamalar arasında yer alıyor.

Özel veya kamu ayrımı olmadan her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim, denetim, tasfiye ve danışma kurulu üyeliğinde, komisyon, heyet, komiteyle benzeri organlarında görev alanlara, kurum içi ve dışı ayrımı yapılmadan bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilecek.

Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin net tutarı 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek.

Sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait tüm ortaklıklarla kamunun pay ve temsil hakkı olan kurum ve kuruluşlara atananlar da uygulama kapsamında olacak.