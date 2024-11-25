Meclis'in tüm arşivi, dijital ortama aktarılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclis’inin (TBMM) tüm arşiv belgeleri dijital ortama aktarılıyor. Şimdiye kadar 30 milyona yakın belge kataloglandı ve bunların 12 milyonu dijital arşive geçirildi.

Fotoğraflar: AA

Meclis, dijital parlamento projesiyle dijital dönüşüm çalışmalarına hız verdi.

Fizibilite çalışmaları 2022’de başlayan ‘Arşiv Yönetim Sistemi’ yazılımı geçen sene devreye girdi. Veri aktarımının bu sene başladığı belirtilirken 12 milyonluk dijital görüntü sayısına 1 milyon görüntünün daha eklenmesi planlanıyor.

Çalışmayla Meclis’in tüm belge erişimleri çevrimiçi hale getirilecek.

Arşivde muhafaza edilen belgeler arasında şunlar yer alıyor:

İstiklal Mahkemeleri

Yassıada

Yüce Divan dosyaları

Meclis-i Mebusan

Meclis-i Ayan

TBMM (1920-1960 ve 1983-…)

Milli Birlik Komitesi (1960-1961)

Millet Meclisi (1961-1980)

Cumhuriyet Senatosu (1961-1980)

Milli Güvenlik Konseyi (1980-1983)

Danışma Meclisi (1980-1983)

Gizli celse zabıtları

İstiklal Madalyaları

Hatay Devleti

Kanunlar, kararlar, genel kurul tutanakları, önergeler, kadükler, komisyonlar, dergiler, gazeteler ve kitaplar

Öte yandan Meclis kütüphanesinde 2007’den bu yana ulusal basılı medyanın görüntü arşivi bulunuyor.

Ayrıca 1831’den itibaren yayınlanmış 2 bin 459 adet dergi ve 782 gazetenin de dijitalleştirme süreci başladı.

Açık erişim sistemi envanter projesi kapsamında ise haritalar, siyasi parti yayınları, telif sorunu olmayan gazete, dergi ve kitaplarla Meclis yayınları dijitalleştirildi.

Açık erişimde bulunan dergi sayısı yapılan çalışma neticesinde 294’e yükselirken açık erişim sistemi kullanıcı sayısı ise 2 milyon 730 bine çıktı.