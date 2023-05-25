Başka Kayda Rastlanmadı: G’den Z’ye İstanbul Ansiklopedisi

Tarihçi ve romancı Reşad Ekrem Koçu’nun ömrünün büyük kısmını adadığı ‘İstanbul Ansiklopedisi’nin yayımlanmamış bölümlerine ışık tutan ‘Başka Kayda Rastlanmadı’ sergisi Salt Galata’da ziyarete açıldı.

Salt‘ın Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle 2018’den bu yana yürüttüğü çalışmalar kapsamında hazırlanan sergi, İstanbul Ansiklopedisi’nin yayınlanmamış bölümlerine ışık tutacak.

İstanbul’un muazzam kültürü

Salt Araştırma ve Programlar Direktörü Fatma Çolakoğlu, serginin ismini, kişilere ilişkin bazı maddelerin sonunda yer alan ‘Başka kayda rastlanmadığı’ ibaresinden aldığını belirterek şunları kaydetti:

“Sergi, Reşad Ekrem Koçu hayattayken ancak G harfine kadar basılabilmiş İstanbul Ansiklopedisi’nin tasarım aşamasında kalan maddelerini arşiv maddeleriyle özellikle Galata ve çevresi üzerinden odağına alıyor. Koçu’nun kendi ifadesiyle ‘İstanbul’un muazzam kültürünü ortaya çıkarma’ amacı taşıyan bu proje, hızla değişen bir kentin kişisel ve toplumsal açıdan tanıklığına dair pek çok veri içeriyor.”

Çolakoğlu ayrıca serginin Salt Galata’nın alt katından bütün binaya yayıldığını söyledi.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz de analog arşivin dijitalleştirilerek herkesin kullanımına açılmasının önemini vurguladı:

“Lütfen akademiyle bu dijital arşivin işbirliğini sağlayın. O dönemin sorularına cevap verebilecek araştırma problemlerini oluşturun ve herkesin kullanımına, özellikle bilim insanlarının kullanımına açılmasını sağlayın.”

Sergi hakkında

‘Başka Kayda Rastlanmadı: Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi’ sergisinde, metin taslakları, kupürler, kolaj ve çizimler yer alıyor.

Sergide, Koçu hayattayken G harfine kadar basılabilmiş ansiklopedinin Z harfine kadarki ciltlerinin tasarım aşamasında kalan maddeleri, arşiv malzemeleri üzerinden takip ediliyor.

Salt Galata’nın farklı katlarına yayılan sergi, içine yerleştiği yapıyı kentsel bir odak olarak ele alıyor ve malzeme seçkisini Galata semti etrafında kurgulanan bir çerçevede sunuyor.

Bülent Tanju, Cansu Yapıcı, Gülce Özkara ve Masum Yıldız’ın kamu programlarını hazırladığı serginin tasarım ve prodüksiyonunu Emirhan Altuner üstleniyor.

Cem Dinlenmiş’in illüstrasyonlarına imza attığı serginin proje ekibinde Ahmet Metin Öztürk, Gül İçel, Mehtap Kuru, Mustafa Hazneci ve Sinem Ayşe Gülmez Saydam yer alıyor.

Ayrıca sergi kapsamında İstanbul Ansiklopedisi’nin basılı ciltleri ile yaklaşık 40 bin ögelik bir belge grubu dijital ortama aktarılarak çevrim içi erişime açılacak.

İstanbul’un 19. ve 20. yüzyılına farklı bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan sergi ve arşive, çeşitli disiplinlerden araştırmacıların katkılarıyla hazırlanan bir e-yayın eşlik edecek.

Ayrıntılarına ‘saltonline.org’ ile Salt’ın sosyal medya hesaplarından ulaşılabilen sergi, 29 Ekim’e kadar açık olacak.