Yaramazlara biraz batar!

TRT: TFF Başkanı Büyükekşi fenalaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mehmet Büyükekşi’nin fenalaştığı bildirildi.

Fotoğraf: Twitter

TFF’nin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanmasına karar verdiği Süper Kupa finali uzun zamandır tartışılıyordu. Her iki kulübün de maçın Türkiye’de oynanmasını istemesine rağmen TFF geri adım atmamıştı.


Maçın başlamasına saatler kala kriz ortaya çıktı. Suudi yönetimi Atatürk posteri, Fenerbahçe’nin ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı ve Atatürk tişörtüne,  Galatasaray’ın da ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına itiraz etti.

Her iki kulüp, bu engel kaldırılmadığı sürece maça çıkmayacağını bildirdi. Suudiler geri adım atmayınca kulüpler de taviz vermeyerek maça çıkmadı.

Bunun üzerine TFF Başkanı Büyükekşi’nin istifa etmesi için çağrılar gelmeye başladı.

TRT Spor, eleştirilerin odağındaki Büyükekşi’nin Suudi Arabistan’da kaldığı otelde fenalaştığını ve bu nedenle ambulans ve doktorların geldiğini bildirdi.

TRT’nin aktardığına göre doktorlar, Büyükekşi’nin tansiyonu yükseldiği için otele geldi.

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