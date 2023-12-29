Özgür Özel’e göre TFF başkanının istifasını istemek ‘asıl sorumluyu’ görmemektir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suudi Arabistan’daki krizin asıl sorumlusunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğuna işaret etti.

Fotoğraf: AA

TFF’nin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanmasına karar verdiği Süper Kupa finali uzun zamandır tartışılıyordu. Her iki kulübün de maçın Türkiye’de oynanmasını istemesine rağmen TFF geri adım atmamıştı.

Maçın başlamasına saatler kala kriz ortaya çıktı. Suudi yönetimi Atatürk posteri, Fenerbahçe’nin ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı ve Atatürk tişörtüne, Galatasaray’ın da ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına itiraz etti.

Her iki kulüp, bu engel kaldırılmadığı sürece maça çıkmayacağını bildirdi. Suudiler geri adım atmayınca kulüpler de taviz vermeyerek maça çıkmadı.

Bunun üzerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifa etmesi için çağrılar gelmeye başladı.

CHP lideri Özgür Özel’se isim vermeden, asıl sorumlunun ‘her şeye tek başına karar veren’ Erdoğan olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

“Türkiye Futbol Federasyonu başkanının istifasını talep etmek, gerçek sorumluyu görmemektir. Aylardır, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Süper Kupa’nın Suudi Arabistan’da oynanmasına itiraz ediyoruz. Her şeye tek başına karar veren kişinin sorumluluğu bu şekilde örtülemez.”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifasını talep etmek, gerçek sorumluyu görmemektir.



Aylardır, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanmasına itiraz ediyoruz.



Her şeye tek başına karar veren kişinin sorumluluğu bu şekilde örtülemez. — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 29, 2023

Benzer bir açıklama hukukçu Kerem Altıparmak’tan da geldi. Altıparmak’ın ilgili açıklaması şöyle:

“Türkiye’de özerk, bağımsız bir kurul veya kurum varmış gibi bu krizin hesabı TFF’ye ve başkanına kesilir. Hükümet medyası da tüm ihaleyi ona yükler. O istifa eder, konu da kapanır.”