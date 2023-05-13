Tesla, Çin’de satılan bir milyondan fazla aracını geri çağıracak

ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin’de satılan 1,1 milyon elektrikli otomobili hızlanma ve fren sistemlerini etkileyen yazılım hataları nedeniyle geri çağıracak.
Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamaya göre, araçlarda gaz pedalına uzun süre derin basıldığında uyarı verilmesini ve sürücünün yenilemeli fren sistemine geçmesini engelleyen yazılım hataları tespit edildi.
Çarpışma riski yaratabilecek bu hatalar nedeniyle ithal ‘Model X’, ‘Model S’ ve ‘Model 3’ ile şirketin Şanghay şehrindeki fabrikasında Ocak 2019 ile Nisan 2023 arasında üretilen ‘Model 3’ ve ‘Model Y’ marka araçlar, düzeltmeler için 29 Mayıs’tan itibaren geri çağrılacak.
Şirket, hataları kablosuz yazılım güncellemeleriyle düzeltecek.
Tesla, Türkiye’deki ilk aracı teslim etti
Türkiye pazarına da giren Tesla, fiyatları daha da kırabilir
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