Tesla, Türkiye’deki ilk aracı teslim etti

Nisanda Türkiye pazarına giren Tesla’nın ‘Model Y’ aracının ilk teslimatı dün yapıldı.

Fotoğraf: Tesla

Tesla’nın Türkiye satışları 4 Nisan’da online olarak başlamıştı. Türkiye’de ilk olarak Y modelinin üç farklı versiyonunun satılacağı bildirilmişti.

Şirket, dün ilk teslimatın yapıldığını duyurdu.

Modelin 455 km menzilli arkadan itişli baz versiyonunun fiyatı 1 milyon 548 bin 732 lira. ‘LongRange‘ isimli çift motorlu dört çeker ve 533 km menzilli versiyonunun fiyatı 1 milyon 634 bin 719 lira. ‘Performance‘ isimli yine çift motorlu dört çeker ve 514 km menzilli versiyonun fiyatı ise 1 milyon 778 bin 832 liradan başlayacak.