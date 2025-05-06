Tengioğlu sokak röportajında ortaya çıktı: Derin devlete adam gibi sahip çıkın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun beş yıl önceki bir sokak söyleşisinde “Derin devlete ihtiyacımız var, derin devlet yanlış adamlara terbiye verir” diye konuştuğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: medyali tv / Youtube

Hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 4 Mayıs’taki cenazesinden önce AKM’de bir anma töreni düzenlenmiş, törene katıldıktan sonra AKM’den ayrılan Özel’e kalabalıktan sıyrılan biri tokat atmıştı. Saldırganın, “Biz Osmanlı torunlarıyız” dediği duyulmuştu.

66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu bugün tutuklandı.

Tengioğlu’nun 2004’te Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki çocuğunu öldürdüğü, birini yaraladığı, buna karşın 2020’de şartlı tahliye edildiği ortaya çıkmıştı. Bir diğer çocuğuysa balkondan atlayarak canını kurtarmıştı.

Tengioğlu’nun sokak söyleşileri yapan YouTube kanalı medyali tv’ye beş yıl önceki açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Saldırgan, o söyleşide “Derin devlete ihtiyacımız var” diyor ve şunları söylüyor:

‘Derin devlet olsun ama adam gibi olsun’

“2004’te İstanbul Bayrampaşa’da Yasin Hayal’le (Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi) Bayrampaşa’da yatıyordum. Çok değerli insanlar da vardı, onların isimlerini vermeyeceğim. Yasin Hayal’i devlet kullandı.

Ben Yasin Hayal’e çok güzel bir kıyak yaptım. O çocuğun elini yüzünü keseceklerdi Bayrampaşa’da ben engelledim, çocuk bana tav oldu. Yanımdan ayrılmıyordu. Yasin Hayal bana içini döktü, “Selçuk abi” dedi “Beni derin devlet kullanacak. Kullanılacağımı biliyorum ama isim peşindeyim. Birilerini öldürtecek bana devlet ben de isim yapacağım” dedi. Bu çocuk isim peşindeydi. Ama ne oldu, ismini anmıyorum o adamı öldürdüler, ama derin devletin makamları değişince de çocuk cezaevinde perişan durumda.

‘Derin devlet yanlış adamlara terbiye verir’

Kardeşim derin devlete ya adam gibi sahip çıkın ya derin devletin kafasını kesin. Sen şimdi beni derin devlet yapıyorsun, vatansever yapıyorsun, düne kadar Sedat Peker’in arkasında devletin koruması vardı ondan sonra ters düştü, adamı kendi ülkesinden dışarıya kaçırdılar. Derin devlet olsun ama adam gibi olsun.

Bu çocuk isim peşindeydi. Bana, “Devlet bana birilerini öldürtecek, ben de isim yapacağım” dedi. Şimdi çocuk cezaevinde perişan halde. Ya derin devlete sahip çıkın ya da kafasını kesin.

Derin devlete ihtiyacımız var. Derin devlet nedir, derin devlet gizli çalışır, vatanı milleti bayrağı koruma altına alır, yanlış adamlara terbiye verir.

Sedar Peker’e diyorlar ki mafyasın. Ya bu adam ülkücü gençlik seviyor bu adamı. Bu adamı kıskandılar. Bu adamın önünü kestiler. Benim gibi bir adama Sedat Peker dese ki git canlı bomba ol, olmazsam şerefsizim. Adam ülkeyi seviyor, bayrağı seviyor.”