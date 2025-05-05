'Planlamadım, anlıktı' demişti: Tören öncesi de Özel'i takipteymiş

İfadesinde “Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Planlamamıştım, o anda aklıma geldi” diyen saldırgan Selçuk Tengioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) girerken de takipteymiş.

Fotoğraf: CNN Türk / Ekran görüntüsü

Hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in dünkü cenazesinden önce AKM’de bir anma töreni düzenlenmiş, törene katıldıktan sonra AKM’den ayrılan Özel’e kalabalıktan sıyrılan biri tokat atmıştı. Saldırganın, “Biz Osmanlı torunlarıyız” dediği duyulmuştu.

66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu gözaltına alınmış, 2004’te iki çocuğunu öldürdüğü, ikisini de yaraladığı, buna karşın 2020’de şartlı tahliye edildiği ortaya çıkmıştı.

Beyoğlu’nda bir otelde konakladığı ortaya çıkan Tengioğlu’nun gözaltı süresi bir gün uzatıldı.

CNN Türk‘ün haberine göre Tengioğlu ifadesinde şöyle dedi: “Dün AKM’nin içine hiç girmedim, sürekli dışarıdaydım. Özgür Özel’in bir anda çok yakınına geldiğimi fark ettim. Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım.”

Ancak CNN Türk’ün ulaştığı yeni görüntüler, saldırganın, Özel’i, AKM’ye girerken de ‘takipte’ olduğu ortaya çıkardı.

Görüntülerin bir kesitinde Özel’in kurmayları ve korumaları eşliğinde Tengioğlu’nun yanından geçtiği, saldırganın da CHP liderine baktığı görülüyor.