Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun gözaltı süresi uzatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun gözaltı süresi bir gün uzatıldı.

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Hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya’nın dünkü cenazesinden önce İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni düzenlenmiş, törene katıldıktan sonra AKM’den ayrılan Özel’e kalabalıktan sıyrılan biri tokat atmıştı. Saldırganın, “Biz Osmanlı torunlarıyız” dediği duyulmuştu.

66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu gözaltına alınmış, 2004’te iki çocuğunu öldürdüğü, ikisini de yaraladığı, buna karşın 2020’de şartlı tahliye edildiği ortaya çıkmıştı.

Tengioğlu’nun gözaltı süresi bir gün uzatıldı. İstanbul başsavcılığının açıklaması şöyle:

“Şüphelinin gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi bağlamında şimdilik bir gün uzatılmıştır, gelişmelerden bilgi verilecektir.”