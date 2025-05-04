Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde Özgür Özel'e saldırı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninde saldırıya uğradı.
18 gündür hastanede tedavi gören Önder ‘çoklu organ yetmezliği’nden dün hayatını kaybetmiş, cenazeden önce Sırrı Süreyya için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni organize edilmişti.
Özel de Önder için AKM’de düzenlenen törene katıldı. Sonlanan törenden ayrılan Özel’e bir şüpheli tokat atarak saldırdı.
Gazeteci Umut Taştan’ın görgü tanıklarından aktardığına göreyse şüpheli “Biz Osmanlı torunlarıyız” diyerek Özel’e yumruk attı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen tören çıkışı saldırıya uğradı. pic.twitter.com/LyyhC6oiUY— Alican Uludağ (@alicanuludag) May 4, 2025