Kızından Önder'e veda: Kendimi bildim bileli seni kaybetmekten korktum

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tören düzenleniyor. Kızı Ceren Önder, “Barışı görmek istiyordun… Bir tür barış mıydı bilmiyorum ama hastane koridorlarındaki hüzünlü umutlu kalabalıkta barışa benzer bir şey gördüm ben” dedi.

Fotoğraf: X/ @firatcanarslan

18 gündür hastanede tedavi gören Önder ‘çoklu organ yetmezliği’nden dün hayatını kaybetti.

Anma töreni için yüzlerce insan, AKM önünde toplandı. Kalabalığın bir kısmı kültür merkezine giremedi. Önder’in anması için DEM’li siyasetçiler Pervin Buldan, Ahmet Türk, CHP lideri Özgür Özel AKM’ye geldi.

Salonda barış sloganları atıldı.

AKM önü. Fotoğraf: X/ @tugbaaozerr

Ceren Önder, AKM’deki anma töreninde babasını şu sözlerle anlattı:

“Kendimi bildim bileli seni kaybetmekten korktum. Bu beni büyük zaafım , kabusum, burnumdaki sızı, yutağımdaki yumru, karın ağrımdı. Öyle iyi öyle benzersizdin ki bu adam bana sadece ölerek acı çektirebilir derdim.

Şimdi öfkelenmek istiyorum. ‘İki hafta sonra barış protokolü imzalanacak, sonra rahatız. Ameliyat da olacağım. İki haftada ne olacak’ demene kızmak istiyorum. Açlık grevlerine, cezaevlerine, işkencelere, bir tek kendinle ilgilenmeyişine kızmak istiyorum. Bana Kandıra Cezaevi’nde gönderdiğin bir mektup yüzünden kızamıyorum.

Barışı görmek istiyordun… Bir tür barış mıydı bilmiyorum ama hastane koridorlarındaki hüzünlü umutlu kalabalıkta barışa benzer bir şey gördüm ben. Gözün arkada aklın bizde kalmasın.”

Ne olmuştu?

Önder, 15 Nisan’da saat 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı. Aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alındı. Ameliyat 12 saate yakın sürdü, 16 Nisan’da yoğun bakıma alındı.

Hastane, Önder’e bypass yapıldığını ve aort kapağının değiştirildiğini fakat kalbin sağ yarısının iyi kasılmadığını açıkladı. 20 Nisan’da kalbin sağ tarafının tekrar kasılmaya başladığı duyuruldu.

25 Nisan’da doktoru (Prof. Dr.) Ertan Sağbaş, Mezopotamya Ajansı‘na “Aslında şu hale gelmesi büyük mucizedir. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var” demişti.

Doktorlar, 28 Nisan’da da nörolojik tablonun bozulduğunu, Önder’in hayati tehlikesinin arttığını duyurdu.

Hastane dün 16:10’da Önder’in çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiğini açıkladı.